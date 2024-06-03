باقري: جددت للمسؤولين اللبنانيين المقترح الإيراني بتسليم الوقود إلى لبنان

أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن "إيران والسعودية اتخذتا خطوات فعالة لبناء تعاون شامل بين البلدين".

ولفت باقري، الى أنه "خلال مباحثاتي مع المسؤولين في لبنان عرضنا فكرة طلب عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي، مؤكداً أن "المقاومة الفلسطينية في الميدان أثبتت أنها ناضجة بما يكفي لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل".

ورأى كني، أن "ما يروّج له للتطبيع بين إسرائيل ودول بالمنطقة ليس إلا خطة فاشلة لإسرائيل وداعميها".

وأضاف "ما نشهده من وحدة ساحات المقاومة في المنطقة كان بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة، والخطوط العريضة للسياسة الخارجية يتم وضعها من المؤسسات الإيرانية ويوافق عليها السيد خامنئي".

وشدد على أن "المقاومة تحولت اليوم إلى ظاهرة عالمية، والعلاقة بين إيران ولبنان علاقة شاملة"، معلناً أنني "جددت للمسؤولين اللبنانيين المقترح الإيراني بتسليم الوقود إلى لبنان".