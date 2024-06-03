وكالة أنباء إيرانية: مقتل مستشار عسكري إيراني بضربة إسرائيلية في سوريا يوم الأحد

ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم، أن "مستشارا للحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا أمس الأحد".

وذكرت الشبكة أن "المسؤول يدعى سعيد أبيار دون أن تذكر رتبته".