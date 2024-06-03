ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم، أن "مستشارا للحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا أمس الأحد".
وذكرت الشبكة أن "المسؤول يدعى سعيد أبيار دون أن تذكر رتبته".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أنباء إيرانية: مقتل مستشار عسكري إيراني بضربة إسرائيلية في سوريا يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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