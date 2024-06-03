كيربي: حماس تلقت خطاب بايدن بإيجابية وينبغي أن توافق على الاتفاق الكرة الآن في ملعبها

اشار منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، ردا على سؤال بشأن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنه "لا علم لدي بوجود فجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأكد كيربي أننا "ما زلنا ندعم حق إسرائيل ومسؤوليتها في ملاحقة قادة حماس"، كاشفاً أن "حماس قالت إنها تلقت خطاب الرئيس الاميركي جو بايدن بإيجابية وينبغي أن توافق على الاتفاق". وشدد على أننا "لا نود رؤية هجمات مماثلة لـ7 تشرين الاول ولدى إسرائيل الحق والمسؤولية لمنع حدوث ذلك والكرة الآن في ملعب حماس"، لافتاً الى أنني "لن أكشف عن ماهية الفجوات البسيطة بين موقفي إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق".

وذكر أن "بايدن شعر بأنه ينبغي التصريح بشأن تفاصيل المقترح ليرى العالم بأسره ما يتضمنه الاتفاق"، معتبراً "المقترح الإسرائيلي الحالي هو نتاج جهود دبلوماسية مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".