اشار منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، ردا على سؤال بشأن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنه "لا علم لدي بوجود فجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأكد كيربي أننا "ما زلنا ندعم حق إسرائيل ومسؤوليتها في ملاحقة قادة حماس"، كاشفاً أن "حماس قالت إنها تلقت خطاب الرئيس الاميركي جو بايدن بإيجابية وينبغي أن توافق على الاتفاق". وشدد على أننا "لا نود رؤية هجمات مماثلة لـ7 تشرين الاول ولدى إسرائيل الحق والمسؤولية لمنع حدوث ذلك والكرة الآن في ملعب حماس"، لافتاً الى أنني "لن أكشف عن ماهية الفجوات البسيطة بين موقفي إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق".
وذكر أن "بايدن شعر بأنه ينبغي التصريح بشأن تفاصيل المقترح ليرى العالم بأسره ما يتضمنه الاتفاق"، معتبراً "المقترح الإسرائيلي الحالي هو نتاج جهود دبلوماسية مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر كيربي: حماس تلقت خطاب بايدن بإيجابية وينبغي أن توافق على الاتفاق الكرة الآن في ملعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.