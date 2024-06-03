قوى الامن: توقيف 4 مشتبه بهم على متن "توك توك" في كفرحزير وضبط أسلحة وموادَّ مخدّرة بحوزتهم

اعلنت المديريّـة العامّة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه "بنتيجة عمليات المراقبة التي تنفّذها دوريّات شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت إحداها بتاريخ 28-5-2024، من الاشتباه بأربعة أشخاص يتجولون على متن "توك توك" لون أحمر من دون لوحات في بلدة كفرحزير- الكورة، حيث عملت على توقيفهم وضبط الآليّة، وهم كل من:
- ع. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدّرات.
- م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، مكتوم القيد).
- م. س. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم سرقة.
- أ. س. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).
ولفتت الى انه "تم ضبط مسدّس حربي مع ممشط و4 طلقات، بندقية "بومب أكشن" مع أربع طلقات، "سكينين ست طقات"، كميّة من حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة، ومبلغ مالي. وقد تمّ تسليم الموقوفين الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف 4 مشتبه بهم على متن "توك توك" في كفرحزير وضبط أسلحة وموادَّ مخدّرة بحوزتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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