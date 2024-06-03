ولي العهد: نتطلع إلى تعزيز التعاون بين المملكة والكويت

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصال تهنئة بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد. وأعرب ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد دولة الكويت الشقيقة، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة. فيما عبر ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



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