كمين قسامي يفتك بقوة إسرائيلية في مخيم جباليا وحي صبرة

ياسر رشاد - القاهرة - أوقع مجاهدو القسام، قوة إسرائيلية بعد عودتهم من خطوط القتال وسط مخيم جباليا، في كمين محكم أعد مسبقًا داخل أحد المنازل بعبوة "تلفزيونية" ولغم "T6" من مخلفات العدو، وآخر في جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بيانها: فور دخول القوة الإسرائيلية، للمنزل وتفتيشها لإحدى الغرف انفجرت بهم العبوة التي قام المجاهدون بتشريكها ما أوقع كامل القوة بين قتيل وجريح وتحوّل أحد الجنود إلى أشلاء إثر الانفجار.

وأضافت القسام: كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة .