عاجل.. خلل يصيب نظام الاتصالات في كريات شمونة بسبب صواريخ حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أفات صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن خلل أصاب نظام الإتصالات في كريات شمونه بعد تضرر البنية التحتية للإتصالات جراء الحريق الكبير المندلع في المنطقة بسبب صواريخ حزب الله.

افيخاي ادرعي

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قبل قليل تم رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من لبنان نحو منطقة شمال هضبة الجولان سقطت في منطقة مفتوحة.

وأضاف في بيان عبر حسابه: كما اعترضت الدفاعات الجوية مسيرة مفخخة اجتازت من الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة كرن نفتالي، كما سقطت مسيرة مفخخة أخرى اجتازت من لبنان في منطقة مفتوحة.

وزعم أفيخاي: بأنه في المقابل سقطت في منطقة المطلة مسيرة درون مفخخة اجتازت من لبنان، وبعد ذلك بقليل أطلق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان الحادث انتهى.

وأضاف: خلال الساعات الأخيرة هاجمت طائرة لسلاح الجو مخربًا لحزب الله تم رصده في منطقة الناقورة، وفي وقت سابق هاجمت طائرات حربية مبنى عسكريًا لحزب الله في منط حنين.