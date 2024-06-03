وزير التجارة يبحث مع كرافت هاينز العالمية استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بمصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد شركة كرافت هاينز العالمية برئاسة وليام بهرنز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشؤون العلاقات الحكومية، لبحث استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وخطط الشركة لمضاعفة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الاثنين، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وماري جوكاسيان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإغريقيا، وأحمد ناجي مدير عام منطقة شمال أفريقيا بالشركة.

وقال الوزير إن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ أكثر من 33 عاما برأسمال يبلغ 7 مليار جنيه ويعد مصنعها بالسوق المصري الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ويتم التصدير منه لدول الخليج العربي وقارتي إفريقيا وأوروبا.

وأضاف سمير أن الشركة أجرت توسعات على مصنعها فى مصر استهدفت رفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة باستثمارات مباشرة جاوزت الـ 50 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بدعم مشروعات الزراعة المستدامة في مصر.

وحث الوزير وفد الشركة على دراسة إمكانيات تصنيع منتجات جديدة فى مصر مثل منتجات الألبان والاستفادة من السوق الاستهلاكى الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وقال وليام بهرنز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشؤون العلاقات الحكومية إن شركة كرافت هاينز تعتبر اكبر شركة أمريكية في مجال الصناعات الغذائية ورابع أكبر شركة علي مستوي العالم في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف بهرنز أن الشركة تعكف على زيادة حجم استثماراتها في مصر للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق المصري من حيث العمالة المدربة الماهرة، وكذلك موقع مصر الاستراتيجي وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية عديدة، وكذا إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية.