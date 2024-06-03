بدء التقديم الكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال في مدارس اللغات بـ"الجيزة" - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن بدء التقديم الكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2024 / 2025.

وأوضحت "الجيزة"، بحسب منشور لها، عبر فيسبوك، أن التقديم من خلال الرابط التالى، اضغط هنا.

وفي نفس الإطار، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تيسير إجراءات التقديم للأطفال الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2024/ 2025.

وجاءت خطوات التقديم، كالآتي:

- يقوم ولي الأمر بالتسجيل باستخدام شهادة الرقم القومي للطفل المكونة من 14 رقمًا.

- يجب إدخال الرقم القومي للطفل بدقة من واقع شهادة الميلاد الإلكترونية لحساب سن الطفل الفعلي في 1 أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

- الرقم القومي لا يمكن تكراره، ولكن يمكن تعديل البيانات المسجلة.

- الحد الأدنى للتقديم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو خمس سنوات حتى 29 يومًا و11 شهرًا. يتم استبعاد الرقم القومي الذي لا يتوافق مع هذا الشرط.