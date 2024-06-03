خطاب نوايا وشركات عملاقة.. تفاصيل زيارة محافظ الإسكندرية لمقاطعة شاندونغ الصينية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، زيارة رسمية إلى مقاطعة شاندونغ بدولة الصين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وعقد عدة اتفاقيات تعاون بين المدينتين على كافة الأصعدة.

تضمنت الزيارة عقد مباحثات ولقاءات مع كبار قيادات مقاطعة شاندونغ الصينية، بينهم دنغ يونفنغ، نائب محافظ مقاطعة شاندونغ، وتساي شيانجين، مدير مكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية لمقاطعة شاندونغ.

وشهد المحافظ توقيع مذكرة تعاون بين مدينة الإسكندرية ومقاطعة شاندونغ في إطار التعاون بين إدارات الشئون الخارجية للجانبين على مواصلة التواصل، فضلًا عن توقيع خطاب للنوايا ليجري فيما بعد توقيع مذكرة تعاون.

وزار الشريف، أكبر شركة متخصصة في تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية "MEEC" في بكين عاصمة الصين، إذ جرى طرح فكرة إمكانية وجود محطات لمعالجة المخلفات بجوار محطات كهربائية بالإسكندرية.

وتفقد العديد من المناطق الصناعية والمؤسسات الاقتصادية بمقاطعة شاندونغ الصينية بينها ميناء تشينغداو ومجموعة تشي لو لصناعة الأدوية والتي تنتج حوالي 120 نوع حصري من الأدوية للاستفادة من التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه الصين وتبادل الخبرات بين الجانبين.

شملت الزيارة تفقد معرض تكنولوجيا‏ المعلومات فائقة السرعة والذي تضمن أحدث التقنيات بالعالم، ومجموعة الصين الوطنية للشاحنات الثقيلة، فضلًا عن منطقة الربيع وبحيرة دامينغ والتي تحتوي على أكبر العيون والمياه الجوفية بالصين، ومركز شاندونغ للصناعات اليدوية، ومنطقة جزيرة داباو الثقافية.