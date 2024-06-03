بالصور.. سوهاج تودع حجاج بيت الله الحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ودعت محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة، وسط فرحة أسرهم وأقاربهم، بحضور بعض التنفيذيين.

وأوضح رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء سوهاج، بلغ عددهم هذا العام 330 حاج وحاجة، مشيرًا إلى غادروا من ميدان الشبان المسلمين من خلال رحلتين إلى مطار الأقصر الدولي.

ولفت "السمان" إلى أن الرحلة الأولى ضمت 144 حاجًا وحاجة مقسمين على 3 أتوبيسات، والرحلة الثانية ضمت 186 حاجًا وحاجة، مقسمين على 4 أتوبيسات.