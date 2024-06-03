الخارجية الأميركية: نحن على ثقة تامة بأن إسرائيل موافقة على مقترح وقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أننا "نحن على ثقة تامة بأن إسرائيل موافقة على مقترح وقف إطلاق النار"، لافتاً الى أن "المقترح كان إسرائيليا وتم تطويره بالتشاور مع الولايات المتحدة وقطر ومصر".

ورأت الوزارة، أن "الصراع الذي لا نهاية له في غزة سعيا إلى تحقيق فكرة النصر الكامل لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا".

وكان قد اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بمحاولة "تبييض" اتفاق لإنهاء حرب قطاع غزة الذي قدمه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكرر التهديد بالإستقالة من الحكومة.

وذكر بن غفير إن نتانياهو، يماطل ويرفض السماح له برؤية نص مسودة اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حركة حماس، التي تحدث عنها الرئيس الأميركي، وأضاف أن نتنياهو دعاه للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مساعدي رئيس الحكومة لم يقدموها له، وذلك لمرتين.

وأمس، اعلن متحدث باسم "حماس" لـ"سكاي نيوز عربية" ان الحركة تدرس مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، وسترد عليه". واذ اشار الى ان الحركة "تنظر اليه بايجابية"، الا ان العبرة بالتنفيذ".