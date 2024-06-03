بن غفير اتهم نتانياهو بمحاولة "تبييض" اتفاق لإنهاء حرب غزة الذي قدمه بايدن: سنسقط الحكومة اذا وافق على الصفقة

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بمحاولة "تبييض" اتفاق لإنهاء حرب قطاع غزة الذي قدمه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكرر التهديد بالإستقالة من الحكومة.

وذكر بن غفير إن نتانياهو، يماطل ويرفض السماح له برؤية نص مسودة اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حركة حماس، التي تحدث عنها الرئيس الأميركي، وأضاف أن نتنياهو دعاه للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مساعدي رئيس الحكومة لم يقدموها له، وذلك لمرتين.

وتحدث بن غفير إلى صحافيين في الكنيست بعدما تهرب من عائلات الاسرى حضرت إلى غرفة حزبه وانتقل إلى غرفة أخرى. وقال بن غفير إن "رئيس الحكومة وافق على أن أحضر إلى مكتبه وأشاهد المسودة. ومنذئذ مرت 24 ساعة، شملت مماطلات والكثير من الضبابية. سيدي رئيس الحكومة، ما الذي تخفيه؟".

وأضاف أن "ظهر اليوم هاتفني رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ولن أقول كل شيء احتراما له، لكنه رسم خطوط الكابينيت المقلص. وإذا لم تكن الصفقة انهزامية، وإذا لا توجد موافقة على إنهاء الحرب، لماذا ترفضون أن أرى المسودة التي وعدتم أن أراها؟ وسبب الإخفاء والمماطلات هو أن هذه مسودة انهزامية وتوجد محاولة لتبييضها".

وكرر بن غفير تهديده بأنه "أقول لرئيس الحكومة: إذا وقعت على صفقة انهزامية من دون القضاء على حماس، فإن عوتسما يهوديت سيفكك الحكومة". وصرخت عائلات الاسرى باتجاه بن غفير: "وزير الخزي. جبان. جميعنا مخطوفون".