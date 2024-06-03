النشرة: تجدد الحرائق بين علما الشعب والضهيرة مع تواصل القصف الاسرائيلي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان المدفعية الاسرائيلية استهدفت منطقة البطيشية بين بلدتي علما الشعب والضهيرة، اثناء عمل فرق الاطفاء على اخماد الحرائق المندلعة هناك نتيجة لاعتداءات صهيونية بعد ظهر اليوم، ما دفع هذه الفرق الى التراجع حفاظاً على سلامة متطوعيها.
ولفت الى تجدد الحرائق بين علما الشعب والضهيرة، حيث تتعرض المنطقة المذكورة لقصف مدفعي يمنع فرق الإطفاء من القيام بمهامها.
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