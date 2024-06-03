اسطفان: لا نريد المساعدة الإقتصادية التي تأتي من اللاجئين السوريين

أكد عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب الياس اسطفان، أن "اللاجئين السوريين يشكّلون خطراً وجوديّاً على لبنان، فالهويّة اللبنانيّة ضاعت ونوعيّة الحياة تغيّرت"، لافتاً الى أننا "لا نريد المساعدة الإقتصادية التي تأتي من اللاجئين السوريين".

وأكد اسطفان، في حديث على قناة "الحرّة"، أنه "بحسب المعلومات، الداخل السوري آمن الى حدّ كبير، وقد عادت الحياة الى طبيعتها، وتمّ البدء بإعادة إعمار سوريا، ولا عذر لعدم العودة"، معلّقاً على مؤتمر بروكسل الثامن بالقول "كان على ميقاتي أن يحضر شخصيّاً الى المؤتمر".

وأشار الى أن "عدد اللاجئين السوريين غير الشرعيين زاد عن الـ50 % من عدد الشعب اللبناني، من دون احتساب غير المسجلين"، لافتاً الى أن "الوجود السوري في البقاع يشكل نحو 43% من الوجود السوري في كل لبنان، وهناك مناطق لم يعد يعيش فيها تجارٌ لبنانيّون بسبب التجار السوريّين، ورأى اسطفان أن هناك التفافاً على القانون اللبناني لإحضار العائلات السورية الى لبنان".