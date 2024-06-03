حايك: يجب سحب الجيش من الجنوب وإرساله الى الحدود الشرقية والشمالية لإقفال اللجوء غير الشرعيّ

أكد نائب رئيس "التيار الوطني" الحر ناجي حايك، في حديث عبر قناة "الحرة"، أنه "قريباً جداً سيُعقد في بروكسل لقاءٌ كبير مشترك بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ ليصل الصوت بصورة مرتفعة أكثر، وستتم دعوة الإعلام الأوروبي والنواب الأوروبيين، مشبّهاً اللوبي الحالي باللوبي الذي أوصل بشير الجميل الى رئاسة الجمهورية عام 1981".

وشدد حايك، على أن "اللجوء السوري يتسبب بخسائر هائلة للبنان بين 50 و60 مليار دولار، مبلغٌ كافٍ لإعادة ودائع الناس"، مشيراً الى أنه "على دول العالم أن تنشئ للسوريين مخيّمات على الحدود في الداخل السوري، أو على الحدود في الداخل اللبناني، أو أن تعرض عليهم الحوافز، وعندها بالتأكيد سيعودون الى سوريا".

واعتبر أن "مساحة سوريا الآمنة أكبر من مساحة لبنان من 5 الى 7 مرّات"، معتبراً أن "سبب لجوء السوريين الى لبنان هو اقتصادي بحت".

ورأى أن "الموقف الأميركي يُبنى عليه لأن الأميركيين متفهّمون أكثر من الأوروبيين، ولكن الأميركي لا يتحرّك قبل أن يتحرّك اللبناني"، مشدداً على ضرورة "إقفال الحدود غير الشرعيّة".

ودعا الى ان "يتمّ سحب الجيش اللبناني من الجنوب وإرساله الى الحدود الشرقية والشمالية، وهنا نسمع صرخة الدول العالمية".