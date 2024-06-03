أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين صبرا "أبو حسين أيمن" مواليد عام ١٩٧٥ من مدينة بيروت وسكان بلدة البابلية في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد محمد شوقي شقير جهاد مواليد عام 1996 من بلدة الغازية في جنوب لبنان واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى علي حسين صبرا من بيروت ومحمد شوقي شقير من الغازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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