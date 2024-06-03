ضاهر: هناك ٢٤ مليون متر مربّع مشاعات للدولة بمنطقة القاع ورأس بعلبك كافية لإنارة كل لبنان

رأى النائب ميشال ضاهر، أنه "إذا كان هناك نيّة جدّية لإنشاء معامل على الطاقة الشمسية كما يُشاع، فلا داعي لأن نذهب يميناً أو شمالاً ، فهناك ٢٤ مليون متر مربّع مشاعات للدولة بمنطقة القاع ورأس بعلبك، كافية لإنارة كل لبنان إذا تم تركّيب فيهم طاقة شمسية"، لافتاً الى أن "موقع هذه المنطقة من أفضل المناطق اللبنانية لانتاج الطاقة، كما أنه طاقتها الانتاجية تصل لـ١٨٠٠ وات سنوياً لكل وات يتمّ تركيبه".

شدد ضاهر، أنه "‏على وزير الطاقة الصديق اتخاذ قرار جدّي وجريء، وعندها القطاع الخاص على استعداد للدعم عبر الاستثمار وبكلفة تصل إلى أقل من ٥ سنت لكل كيلوواط".