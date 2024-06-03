أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "قوة من الجيش نفذت بموأزة دورية من المخابرات عملية دهم منازل حي الشراونة في وتل الابيض في بعلبك بحثاً عن مطلوبين باطلاق النار على خلفية اشكال بين (و. ز.) وقريبه (ح. ز.) بسبب خلاف على قطعة ارض".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش نفذ عملية دهم منازل حي الشراونة في وتل الابيض بحثاً عن مطلوبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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