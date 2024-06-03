مصطفى بكري: مفاجآت مهمة بالحكومة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيلها ستشمل مفاجآت مهمة، وستضم خبرات وكفاءات مهمة أيضًا.

وأشار عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى أن «الحكومة الحالية تم تكليفها لتسيير الأعمال، لحين تقديم التشكيل الجديد برئاسة الدكتور مدبولي خلال أيام»، موضحًا أن «مجلس النواب سيدعى في جلسة طارئة لعرض التشكيل وتقديم برنامج الحكومة، وفقا للمادة 146 من الدستور».

ولفت إلى أن «خطاب التكليف واستقالة الحكومة يؤكد أن حكومة الدكتور مدبولي الجديدة، ستطال الكثير من الوزارات المهمة، وإلا اقتصر الأمر على أن يكون القرار هو إجراء تعديل محدد».

وأضاف: «الاستقالة تعني أننا أمام حكومة جديده برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، مقابلات عديدة أجراها رئيس الوزراء المكلف خلال الأسابيع الماضية، وهناك مقابلات أخري ستجري».

وتوقع أن «يتقدم رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد قبيل إجازة عيد الأضحي المبارك»، قائلًا إنه «ستكون هناك حركة واسعه للمحافظين بعد التشكيل الجديد».

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين.

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.