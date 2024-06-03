زيلينسكي: الصين وروسيا تحاولان تقويض قمة السلام

في رحلة آسيوية نادرة لحث الزعماء الإقليميين على حضور قمة سلام عالمية تنظمها سويسرا بشأن الحرب في أوكرانيا التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الفلبيني ووصل دون سابق إنذار وتحت إجراءات أمنية مشددة إلى مانيلا في وقت متأخر بعد أن ألقى كلمة خلال عطلة نهاية الأسبوع في منتدى شانغريلا للدفاع في سنغافورة. ووجه الزعيمان انتقادات للصين في منتدى سنغافورة الذي حضره كبار مسؤولي الدفاع والحكومة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك واشنطن وبكين. وعقدت المحادثات وسط الحروب المستعرة في غزة وأوكرانيا إضافة إلى التوترات المتزايدة والتنافس على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويتهم زيلينسكي روسيا بمساعدة الصين في محاولة تقويض السلام.

الضغط على الدول

واتهم زيلينسكي الصين بمساعدة روسيا في تعطيل قمة السلام التي نظمتها سويسرا من خلال الضغط على الدول الأخرى لعدم الحضور.

وقال دون الخوض في تفاصيل: «روسيا، باستخدام النفوذ الصيني في المنطقة، باستخدام الدبلوماسيين الصينيين أيضًا، تفعل كل شيء لعرقلة قمة السلام». وأضاف «من المؤسف أن تكون دولة كبيرة ومستقلة وقوية مثل الصين أداة في يد (الزعيم الروسي فلاديمير) بوتين».

وفي بكين، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ هذه المزاعم. وقال ماو: «موقفنا منفتح وشفاف، ولا يوجد شيء اسمه الضغط على الدول الأخرى». واتخذت الصين ما تقول إنه موقف محايد بشأن الحرب، مما وضعها على خلاف مع أوكرانيا والولايات المتحدة ومعظم أوروبا. وقد نمت تجارتها مع روسيا، مما خفف من التأثير الاقتصادي للعقوبات الغربية. وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية والأوكرانية وغيرها إن هناك أدلة على أن الأجزاء الصينية تنتهي في الأسلحة الروسية، حتى لو لم تكن الصين تسلح جارتها بشكل مباشر. وكانت سويسرا تأمل أن تحضر الصين مؤتمر السلام المقرر عقده في منتصف يونيو، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أشار إلى أن ذلك غير مرجح.

قمة السلام

وقال وزير الاتصالات الفلبيني تشيلوي جارافيل إن ماركوس تعهد بأن بلاده ستشارك في قمة السلام. وقال زيلينسكي لماركوس: «يسعدني أن أسمع منك اليوم أنك ستشارك في خطواتنا للسلام». «إنها إشارة قوية جدًا».

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من العاملين في مجال الصحة العقلية لجنودها. ووعد ماركوس بتقديم المساعدة ورحب بقرار أوكرانيا فتح سفارة لها في مانيلا هذا العام مما سيسرع جهود تقديم المساعدة.

وقال ماركوس: «لقد حاولنا بأنفسنا تعزيز الالتزام المستمر بالقانون الدولي في منطقتنا من العالم». وأضاف: «القضايا التي تواجهونها مماثلة وموازية لقضايانا، وبالتالي فإن الموقف الذي تتخذه الفلبين دائمًا هو تعزيز السلام».

مقترحات أساسية

وفي المنتدى الأمني، حث زيلينسكي كبار مسؤولي الدفاع على المشاركة في المحادثات في سويسرا، معربًا عن خيبة أمله إزاء فشل بعض الدول في الالتزام بالحضور. وقال إن أوكرانيا لديها مقترحات لتقديمها في القمة كأساس للسلام، ومعالجة الأمن النووي والأمن الغذائي وإطلاق سراح أسرى الحرب وعودة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا.

وقال إن أوكرانيا «مستعدة للاستماع إلى مختلف المقترحات والأفكار التي تقودنا... إلى نهاية الحرب وسلام مستدام وعادل».

والتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع زيلينسكي على هامش المؤتمر وجدد التزامات الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا. وفي خطاب ألقاه أمام المنتدى ، قال أوستن إن «الحرب العدوانية التي يشنها بوتين زودتنا جميعًا بمعاينة لعالم لا يريده أحد منا».

وشدد ماركوس، الذي شهدت بلاده اشتباكات متصاعدة مع الصين بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بصراحة على مخاطر نقطة التوتر الإقليمية يوم الجمعة في منتدى الدفاع. وقال إنه إذا كان «العمل المتعمد» سيؤدي إلى وفاة فلبيني في الأعمال العدائية في أعالي البحار، «فأعتقد أن هذا قريب جدًا جدًا مما نسميه عملاً من أعمال الحرب».

وقال ماركوس ردا على سؤال: «سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى زيادة مستوى الاستجابة».

مطالب زيلينسكي:

أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من العاملين في مجال الصحة العقلية لجنودها.

حث كبار مسؤولي الدفاع على المشاركة في المحادثات في سويسرا

معالجة الأمن النووي والأمن الغذائي

إطلاق سراح أسرى الحرب

عودة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا.