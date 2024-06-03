الزلازل تضرب اليابان

ضربت الزلازل في وقت مبكر مرة أخرى منطقة إيشيكاوا شمال وسط اليابان، التي لا تزال تتعافى من الدمار الذي خلفه زلزال قوي في الأول من يناير، لكن الهزات الأخيرة لم تسبب أضرارًا كبيرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا بقوة 5.9 درجات ضرب الجزء الشمالي من شبه جزيرة نوتو أعقبه بعد دقائق زلزال بقوة 4.8 درجات ثم عدة زلازل أصغر خلال الساعتين التاليتين. ولم يكن هناك تسونامي.

وقال ساتوشي هارادا، مسؤول علم الزلازل والتسونامي في JMA، إنه يعتقد أن الزلازل هي توابع للزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات في الأول من يناير. وقد تراجع النشاط الزلزالي قليلاً منذ ذلك الحين، لكن هارادا حث الناس على توخي الحذر، خاصة بالقرب من المباني التي تضررت في وقت سابق.

وتم تعليق قطارات شينكانسن فائقة السرعة وخدمات القطارات الأخرى مؤقتًا لإجراء فحوصات السلامة، لكن تم استئناف معظمها، وفقًا لشركة سكك حديد غرب اليابان.

إثارة الخوف

وأثارت الهزات الخوف من جديد بين السكان الذين ما زالوا يكافحون للتعافي من الأضرار الناجمة عن زلزال العام الجديد. وأظهر تلفزيون «إن إتش كيه» العام عددا من الأشخاص يخرجون من منازلهم وملاجئهم المؤقتة لمعرفة ما إذا كانت هناك أضرار إضافية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي: «لا بد أن الكثير من الأشخاص الذين كانوا يعيشون في مراكز الإخلاء كانوا خائفين»، وحث على توخي الحذر من احتمال سقوط الصخور والانهيارات الأرضية في المناطق التي اهتزت بقوة.

وقالت هيئة التنظيم النووي، إنه لم يتم العثور على أي خلل في محطتين قريبتين للطاقة النووية. وتعرضت إحداهما، وهي محطة شيكا في شبه جزيرة نوتو، لأضرار طفيفة.

إعادة الإعمار

وتجري عمليات إعادة الإعمار ببطء في المناطق الجبلية في شبه الجزيرة، ولا تزال عديد من المنازل المتضررة على حالها.

وأدى زلزال الأول من يناير إلى مقتل 260 شخصًا، بما في ذلك أولئك الذين لقوا حتفهم لاحقًا بسبب الإجهاد والأمراض وأسباب أخرى مرتبطة بالزلزال، ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، وفقًا للإدارة الفيدرالية لإدارة الكوارث. وما زالت الأضرار قائمة، وما زال أكثر من 3300 ساكن قد تم إجلاؤهم. وانهارت خمسة منازل تضررت في زلزال الأول من يناير في مدينة واجيما، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات تهدد الحياة، وفقا لمحافظة إيشيكاوا.