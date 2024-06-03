كلوديا شينباوم أول زعيمة للمكسيك

استحوذت كلوديا شينباوم، التي ستكون أول زعيمة للمكسيك خلال أكثر من 200 عام من استقلال البلاد، على الرئاسة من خلال وعدها بالاستمرارية.

وأدارت عمدة مكسيكو سيتي السابقة، البالغة من العمر 61 عاما واليسارية، حملة منضبطة مستفيدة من شعبية سلفها، قبل أن تخرج منتصرة في الانتخابات وفقًا لإحصاء رسمي سريع.

ولكن مع فوزها الآن، يتطلع المكسيكيون إلى الكيفية التي قد تتمكن بها شينباوم، الشخصية المختلفة تمام الاختلاف عن معلمها والرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من تأكيد نفسها.

وعلى الرغم من أنها كانت قريبة من لوبيز أوبرادور سياسيا، وتشاطره العديد من أفكاره حول دور الحكومة في معالجة عدم المساواة، فإنها تعد أقل قتالية وأكثر توجها نحو البيانات.

مستويات العنف

وستكون مستويات العنف المرتفعة والمستمرة في المكسيك إحدى التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها شينباوم بعد توليها منصبها في الأول من أكتوبر. وخلال حملتها الانتخابية، قالت أكثر من مرة إنها ستوسع الحرس الوطني شبه العسكري الذي أنشأه لوبيز أوبرادور، وستواصل إستراتيجيته المتمثلة في استهداف العلل الاجتماعية التي تجعل الكثير من الشباب المكسيكي أهدافا سهلة للتجنيد في الكارتلات.

وقالت شينباوم عن أسلوبها في التعامل مع العصابات الإجرامية خلال الحدث الأخير لحملتها الانتخابية: «ليكن الأمر واضحًا، هذا لا يعني القبضة الحديدية أو الحروب أو الاستبداد. سنعمل على تعزيز إستراتيجية لمعالجة الأسباب، ومواصلة التحرك نحو القضاء على الإفلات من العقاب».

كلوديا شينباوم:

تبلغ من العمر 61 عاما

من مواليد مكسيكو سيتي، بعدما هاجر أسلافها من ليتوانيا وبلغاريا في 1920

خبيرة في شؤون حماية البيئة

في 2007، حصلت على جائزة نوبل للسلام كعضوة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

من 2000 إلى 2006، شغلت منصب وزير البيئة في مكسيكو سيتي

حاصلة على الدكتوراه في هندسة الطاقة