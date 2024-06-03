برنامج تعاون مشترك ومذكرتا تفاهم بين السعودية والكويت

ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، أمس، بمقر وزارة الخارجية الكويتية في الكويت، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع أن المجلس التنسيقي السعودي الكويتي يعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكد على أهمية المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة كمنصة فاعلة وأداة مؤسسية تؤطر عمل البلدين، متطلعاً سموه لبذل كل الجهود لجعل مخرجات المجلس واقعاً ملموساً.

عقب ذلك وقع الطرفان على محضر الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي.

كما جرى التوقيع على برنامج تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومعهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، ومذكرتي تفاهم بين الحكومتين، الأولى بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، والثانية في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.