سلطنة عُمان تبدأ استخدام الوقود الحيوي في القاطرات البحرية بميناء صحار

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت سلطنة عٌمان في استخدام الوقود الحيوي في عمليات القاطرات البحرية بميناء صحار، بعد استقباله أول شحنة من عدة شركات لبدء المرحلة التجريبية.



يسعى الميناء إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من عملياته بنسبة 17 بالمائة تماشيًا مع خطة سلطنة عُمان للحياد الصفري الكربوني بحلول 2050، حيث يعد الوقود الحيوي أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم تصنيعه محليًّا من زيت الطهي ويعد بديلًا صديقًا للبيئة؛ إذ يُقلل من الانبعاثات الضارة عند حرقه مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي.



ويجسّد هذا المشروع استراتيجية ميناء صحار والمنطقة الحرة لتعزيز الاقتصاد الدائري ودعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان من خلال الحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.



يأتي المشروع في إطار سعي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها الاستراتيجيين في الموانئ العُمانية نحو وضع الخطط الاستراتيجية بهدف الانتقال إلى التنقل الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني في سلطنة عُمان بحلول 2050.



وتقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًّا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بمبادرات المختبر الكربوني الـ 18، ففي مجال الموانئ الخضراء وضعت خارطة طريق واضحة تشمل عدة مشروعات للحد من الانبعاثات وتحويل المعدات للعمل بالطاقة الكهربائية والأنظمة الذكية وتوصيل السفن بالطاقة الكهربائية وإزالة الكربون من قطاع الموانئ والعمل على إنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود النظيف.