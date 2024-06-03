الاحتلال يعلن مقتل 4 أسرى في خان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري مقتل 4 أسرى إسرائيليين كانوا معا في خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل عدة أشهر، مضيفا أن ملابسات وفاتهم لا تزال قيد التحقيق، وجثثهم لا تزال في القطاع.

كان الرجال الثلاثة، عميرام كوبر، ويورام ميتسغر، وحاييم بيري، يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر، فقد ظهروا في التسجيل في ديسمبر أصدرته حماس تحت عنوان "لا تدعونا نكبر هنا".

تم التعرف على الأسيرة الرابعة على أنها نداف بوببلويل.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن الرجال الأربعة قتلوا معًا في مدينة خان يونس بجنوب غزة عندما كانت إسرائيل تعمل هناك، سبب الوفاة لم يعرف على الفور.