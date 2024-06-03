الثانية في الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء: كنت بذاكر من 6 لـ 8 ساعات يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

امتلأ منزل عائلة رحمة ممدوح جبريل محمد بالفرح، وقد حققت رحمة، الطالبة بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية في جنوب سيناء، المركز الثاني على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية بمجموع 278.5 درجة.

رحمة عبّرت عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أنها واجهت الكثير من التحديات والتعب خلال العام الدراسي، لكن بفضل جهدها وتفانيها في المذاكرة وبتوفيق من الله، تمكنت من تحقيق هذا التفوق.

خلال العام الدراسي، كانت رحمة تعمل بجد واجتهاد، حيث كانت تخصص ساعات طويلة يوميًا للمذاكرة، وتحرص على استيعاب الدروس وتحضير الواجبات بانتظام. وعلى الرغم من توفر الهاتف الجوال لها طوال اليوم، إلا أنها كانت تمتنع عن الاستخدام الزائد له، وتركز بدلاً من ذلك على مراجعة الدروس وتحسين أدائها الدراسي لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

تعبر رحمة عن امتنانها وشكرها لوالديها على دعمهما الدائم وتشجيعهما لها على النجاح، كما تعبر عن طموحها في أن تصبح طبيبة لخدمة المحتاجين والفقراء.

وتؤكد والدة رحمة أن ابنتها تتميز بالهدوء والمسؤولية، وكانت دائمًا تولي أهمية كبيرة للتحصيل الدراسي، مما أثرى حياتها الدراسية بالتحديات والنجاحات.