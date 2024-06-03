مجموعة السبع تؤكد دعمها اتفاق الصفقة الذي أعلنه بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت مجموعة السبع، إن زعماء المجموعة يعيدون التأكيد على دعمهم لمسار موثوق باتجاه السلام يؤدي إلى حل الدولتين.

وأضافت في بيان لها، أن زعماء المجموعة يؤيدون تماما الاتفاق الشامل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غزة، موضحة أن زعماء المجموعة يدعون حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لقبول الاتفاق ويحثون البلدان التي لها نفوذ لدى الحركة على المساعدة في ضمان قبولها للاتفاق.

كانت القناة الـ 12 الإسرائيلية، قالت إن عددا من كبار ضباط الهيئة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا رئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب العمليات العسكرية المتعثرة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بمدينة غزة بقذيفة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القناة 14 العبرية نقلا عن ضابط كبير بجيش الاحتلال يقاتل في رفح جنوبي غزة قوله، إن "بقاؤنا هنا يعرضنا للخطر المقاومة تدرسنا وهذا ما نراه على الأرض".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا، على الرغم من التحذيرات الدولية من عواقب الأمر على النازحين البالغ عددهم نحو 2 مليون فلسطيني.