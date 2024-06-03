بحضور 350 طالبًا.. حزب مصر أكتوبر الإسكندرية يطلق مراجعات نهائية للثانوية العامة بالمجان - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، أولى فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية، في مادة اللغة العربية، وذلك لدعم طلاب المدراس، ويأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب

شارك في المراجعات النهائية بقسم المنتزه أول، في محافظة الإسكندرية، أكثر من 350 طالب وطالبة داخل مدرسة فيكتوريا كولدج بالإسكندرية، ونخبة من أفضل أساتذة المواد الدراسية المختلفة، وشهدت المراجعات إقبالاً كثيفا من قبل الطلاب، حيث تستمر المراجعات حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب مصر أكتوبر، لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات والقطاعات لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال المهندس أحمد حلمي، أن القافلة التعليمية، تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم مراجعات شاملة للطلاب في جميع المواد قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، مبينا أنه تم التنسيق مع مدرسين في جميع المواد لتقديم المراجعات للطلاب وفقا للجداول التي تم تحديدها وإعلانها أمام الطلاب.

وأضاف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، أن الفعالية بعد الإعلان عنها شهدت إقبالا كبيرًا من الطلبة فور الإعلان عنها، وتم اختيار إحدى القاعات وتجهيزها، وشهد اليوم الأول للمبادرة مشاركة أكثر من 350 طالب وطالبة، موضحاً أن المراجعات مستمرة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو، على أن تستأنف كمراجعات ليلة الامتحان قبل كل مادة.

وعقب المهندس أحمد حلمي، أن هذه المراجعات المجانية تساعد أولياء الأمور في رفع العبء عن أكتافهم، ومساعدتهم في الظروف الاقتصادية الحالية، ولقت الفعالية صدى كبير بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، موضحاً إلي اختيار أكفأ المدرسين للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، لضمان جودة الفاعلية واستيعاب الطلاب

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