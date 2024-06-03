شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "اقتصادية النواب": تجديد الثقة فى "مدبولى" تقديرا لجهوده فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعادة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تأكيد على أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل، ولهذا الحكومة الجديدة يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الاول.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التكليف بمثابة تجديد ثقة في رئيس الوزراء وتقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها، مشددا على ضرورة مراعاة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، سواء الإقليمية أو الدولية، ولهذا تحتاج إلى أهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدي لأية محاولات قد تنال من الأمن القومي المصري.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة معنية بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية ايضا، وتخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية، والتعامل بحسم وقوة مع ملف الأسعار خاصة وأنه من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل كبير، إضافة لقطاعي الصناعة والزراعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى نظرا لما يمثله من اهمية قصوى، ولهذا على الحكومة الجديدة أن تضم كفاءات اقتصادية كبيرة للتعامل مع الملف خاصة فى الوقت الحالى.

