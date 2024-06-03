شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع محامى الضحايا الفلسطينيين: مصر بدأت إجراءات الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر حسن، رئيس فريق دفاع اتحاد المحامين العرب عن الضحايا الفلسطينين أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أن مصر أعلنت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أنها بدأت في إجراءات جادة لذلك ولا صحة لما تردد من أكاذيب في شأن ذلك.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها كتلة الحوار بمقرها الرئيسي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار والدكتور مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار، وحسام علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار.

وأضاف أن هناك فصلا تاما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه عندما حدث اجتياح رفح تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إجراءات موقتة لوقف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن قرار العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن 3 محاور أولها وقف المعركة في قطاع غزة، وثانيها إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، وثالثها السماح بدخول غزة لفريق المحققين للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر في غاية الأهمية ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة لتنفيذ القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.

وأكد أن جزءا كبيرا من السلطة الفلسطينية الوطنية يدعم فريق الدفاع، موضحا أن عمل الفريق قائم على الضحايا فقط، وقد تمتد القضية والتحقيقات لشخصيات أخرى ولا حصانة لأحد في ذلك.



ندوة كتلة الحوار (1)



ندوة كتلة الحوار (2)



ندوة كتلة الحوار (3)



ندوة كتلة الحوار (4)



ندوة كتلة الحوار (5)



ندوة كتلة الحوار (6)



ندوة كتلة الحوار (7)



ندوة كتلة الحوار (8)



ندوة كتلة الحوار (9)



ندوة كتلة الحوار (10)



ندوة كتلة الحوار (11)



ندوة كتلة الحوار (12)



ندوة كتلة الحوار (13)