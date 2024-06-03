شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد عبدالجواد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة .

كما تقدم أمين تنظيم حزب مستقبل وطن - بالشكر والتقدير للحكومة المستقيلة، مؤكدًا أنها بذلت جهوداً كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وأعرب النائب أحمد عبدالجواد عن تمنياته بالتوفيق للدكتور مصطفى مدبولى في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كافة ابناء الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية، وذلك وفقاً للرؤية الطموحة التى حددها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة القادمة لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها وسط الدول المتقدمة.