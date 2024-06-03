شكرا لقرائتكم خبر عن خلال توديع الحجاج.. وزير الطيران: لا ندخر جهدًا في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن.. وزير الأوقاف: الحج هو تلبية دعوة الله لمن اختارهم لزيارته ودعاهم لحج بيته الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج الرسمية؛ احتفالية توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ /2024 م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزرات الطيران المدنى والداخلية والتضامن الاجتماعى والأوقاف والجمارك والحجر الصحى.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات المباركة التي تحرص وزارة الطيران المدني من خلال شركاتها التابعة بإقامتها بشكل دوري كل عام تزامنًا مع إنطلاق رحلات موسم الحج على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، وفي أجواء سادتها مشاعر الفرحة والبهجة.

وقدم وزير الطيران المدني التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم تلك الفريضة المباركة، متمنياً لهم أن تكون تجربة سفرهم على متن رحلات الشركة الوطنية سهلة ومُيسرة، مضيفًا بأن : وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن لتذليل أي صعوبات قد تواجههم في ضوء الخطة التي تم وضعها سلفًا بما يحقق إنسيابية تشغيل الرحلات ويضمن راحة جميع الحجاج في مرحلتي الذهاب والعودة، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بالتنسيق والتعاون التام مع كلً من السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن .

ووجه حديثه للحجاج قائلًا: إننا نسعد بخدمتكم بقلوبنا قبل أن نؤدي عملنا كرسالة عمل ساميه، ونحرص دائمًا على بذل أقصى ما في وسعنا لتقديم خدمة مُتميزة تليق باسم قطاع الطيران المدني ومكانة مصر أمام حجاج بيت الله الحرام؛ كما نلتزم برعايتهم منذ دخولهم أرض المطار وحتي سفرهم سواء على متن رحلات شركة مصر للطيران أو شركات الطيران الأخرى العاملة في هذا الموسم وحتى عودتهم بسلام مرة أخرى إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

من جانبه أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سعادته بالمشاركة في احتفالية توديع حجاج بيت الله الحرام قبل سفرهم مشيرًا أن الحج هو تلبية دعوة الله لمن اختارهم لزيارته ودعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم في رحلتهم المباركة فمن يؤدي الحج فهو تيسير من الله عز وجل، مشيرًا بأن البعثه الرسمية سخرت طاقاتها بتكليف 35 باعث و واعظ من الأئمة والعلماء حيث تم إعداد دورات تدريبية متخصصة لهم عن كيفية تيسير رحلة الحجاج طالبا من الجميع مساعدة كبار السن وذوي الهمم ، وأن لا يشغلوا أنفسهم سوى بعبادة الله والتكبير وكثرة الدعاء بيقين الاستجابة لأنفسهم ولأحبائهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يرزق الله أهلها من واسع رزقه متمنيًا للحجاج أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال.

ومن ناحيه أخرى، توجهت الدكتورة نيفين القباج بالشكر والتقدير لوزراء الطيران والداخلية والصحة والاوقاف علي التنسيق التام والتعاون المثمر، و حرص وزارة الطيران المدني على الاستعداد الجيد لإنجاح موسم حج هذا العام وإتمامه بالشكل المشرف الذي يليق باسم ومكانة مصر، حيث بلغ نصيب وزارة التضامن 8 ألاف حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات.

كما قدمت القباج التهنئة للحجاج على تلبية الله لدعوتهم متمنيه لهم تيسير أمورهم بأداء مناسك الحج وأن يكونوا خير واجهة للمسلمين من جمهورية مصر العربية، كما أشادت بجودة أداء العاملين من المؤسسة القومية للحج والعمرة والجمعيات الأهلية لما قدموه من جهود فعالة وكفاءة وإخلاص في أداء عملهم بالشكل المتميز، حيث تم اختيار الحجاج بطريقة مميكنة وذات شفافية عالية، مقدمه التحية لشركة مصر للطيران والقائمين عليها على حسن تعاونهم الدائم متمنيه أن تحقق الشركة الوطنية مزيد من التقدم والإزدهار وأن تكون في مصاف شركات الطيران العالمية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه قد تم سفر وفد من الوزارة لتنظيم ومتابعة خدمة الحجاج بالأراضي المقدسة حتي رجوعهم بالسلامة الي أرض الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يعين جميع الحجاج على أداء المناسك على أكمل وجه.

وفي الإطار نفسه، أشاد اللواء مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج الرسمية بأداء شركة مصر للطيران وانتظامية تشغيل رحلاتها الجويه ، موضحًا أنه من المقرر أن يتم نقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج قرعة الداخلية، مؤكدًا أنه في ضوء توجيهات وزير الداخلية بالاستعداد التام وتوفير الدعم اللازم وكذا اختيار الكوادر البشرية المتميزة ذات كفاءة عالية ، وتوفير المقومات الطبية واللوجيستية وكذلك العيادات الطبية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة واختيار فنادق قريبة ومميزة للحجاج، كما قدم رئيس بعثة الحج الرسمية الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد .

ومن جانبه تحدث الطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في كلمته قائلًا: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران يسعدنا ويشرفنا تواجدنا معكم في المناسبة الأغلى على قلوبنا وهى احتفالية توديع حجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ، حيث تحرص مصر للطيران على تنظيم هذا الاحتفال سنوياً لما له من منزلة خاصة لنا"، وأشار الي تكريس كل الطاقات لحل ‏أى مشكلات قد تواجه الحجاج في مرحلتى السفر والعودة.

وتحرص شركة مصر للطيران على تقديم خدمة مُميزة تليق بحجاج بيت الله الحرام في هذة الرحلة المباركة وتحرص علي راحتهم من خلال البعثة التي تضم أكفأ العناصر البشرية من كافة التخصصات لتقديم أقصي ما في وسعهم لخدمتهم وإستقبالهم ‏في كل من مطارات جمهورية مصر العربية ومطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية لإنهاء كافة إلاجراءات بسهولة ويسر، ‏وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

ومن المقرر هذا العام أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة وذلك على متن 241 رحلة جوية بواقع 141 رحلة إلى جدة و 100 رحلة إلى المدينة المنورة، ومن المخطط أن تُسير شركة مصر للطيران 274 رحلة جوية خلال مرحلة العودة بواقع 141 رحلة من مطار جدة و 133 رحلة من المدينة المنورة، جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام في 23 مايو 2024؛ وسوف تنتهي مرحلة الذهاب في 10 يونيه الحالي، حيث ستبدأ رحلات العودة للحجاج من الأراضي المقدسة اعتبارًا من 20 يونيو وحتى 5 يوليو ٢٠٢٤.

وفي نهاية الاحتفالية قام وزراء الطيران المدني والأوقاف والتضامن الإجتماعي ومساعد وزير الداخلية بتسليم قسيمة سفر مجانية لعدد اثنين من الحجاج الأكبر سنًا

كما تم إجراء سحب علنى بتقديم قسائم أخري برد 50% من قيمة تذكرة السفر لعدد 2 من الحجاج ،

وخلال السحب العلني تم فوز عدد 5 حجاج بقسائم وزن إضافي مجانية، بالاضافة إلى فوز عدد 4 من الحجاج بهدايا عينية مقدمة من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، هذا وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لعدد 5 حجاج خلال قرعة السحب العلني حيث تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 10 ألاف جنيهًا لكل حاج.



احتفالية توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام

خلال احتفالية وزارة الطيران ل توديع الأفواج الأولى للحجاج خلال احتفالية وزارة الطيران ل

احد الحجاج خلال الاحتفالية

الحجاج و ذويهم خلال الاحتفالية

جانب من احتفالية توديع الافواج الاولى للحجاج جانب من احتفالية توديع الافواج الاولى للحجاج

الحجاج خلال الاحتفالية

الافواج الاولى من حجاج بيت الله الحرام الافواج الاولى من حجاج بيت الله الحرام



الحضور خلال احتفالية الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام

احد الحجاج

وزير الطيران ووزير الاوقاف خلال الاحتفالية



توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام

جانب من الاحتفالية

مساعدة الحجاج بالمطار مساعدة الحجاج بالمطار

خلال انهاء اجراءات سفر الحجاج

وزراء التضامن و الطيران و الاوقاف خلال الاحتفالية