نواب: تجديد الثقة فى مدبولى لتشكيل الحكومة الجديدة بداية لمرحلة تنموية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار تجديد الثقة للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أنها بداية لمرحلة تنموية لاستكمال الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تكليف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تشريف رئاسي يؤكد نجاح الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة السابقة في تقديم ما عليها من التزامات وطنية والسير بقوة في طريق الاصلاح الشامل، وفقا لتوجيهات الرئيس واستشراف لمرحلة جديدة من الحلم داخل الدولة المصرية.

وقال محمد محمود، أن إعادة ترتيب تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي مسؤولية جديدة تلقى على عاتقه وسط تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

ولفت وكيل صناعة النواب، إلى إن تجديد الرئيس السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة يرسخ لمفهوم استقرار السلطة التنفيذية، ويدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة بالداخل والخارج، وتوفير مناخ آمن وصحي يهدف لتنفيذ مشروع بناء الإنسان المصري الذي وجه به الرئيس من قبل واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الحكومة المستقيلة تولت المسؤولية في فترة مليئة بالتحديات الصعبة محليا وإقليميا ودوليا، وقدمت جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ودعم مسارات التنمية والبناء بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار النائب، إلى أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة تماما ومحددة، بأن تكون حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة تتضمن كذلك، مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وهو ما يؤكد أن المواطن المصري أولوية أولى وكل التحركات الاقتصادية لخدمته وتخفيف الاعباء المعيشية عنه.

ومن جانبة قال النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بقبول استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، جاء في الوقت المناسب تماما، وذلك لبدء مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة في الوطن، والعمل على استكمال مسار الاصلاح والتنمية الشاملة مع بدء فترة رئاسية جديدة.

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أنه قرار جاء في وقته بهدف استمرار العمل نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن تكليفات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة تقوم على أساسيات واضحة، في مقدمتها تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تمر بمرحلة جديدة وتحديات جسيمة ومن المهم تجديد شباب الحكومة المصرية وتشكيل اخرى جديدة، تكون قادرة وبشكل اكبر على تحقيق الأهداف الموضوعة لها.

واختتم المهندس يسري المغازي بأن تكليف الرئيس السيسي، لرئيس الحكومة الجديد مصطفى مدبولي بمراعاة تشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، علاوة على مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، خطوة هائلة ترضي الشارع المصري وتنطلق نحو آفاق جديدة.

كما أشادت النائبة شيرين عليش ، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأجندة عمل الحكومة الجديدة والتى سيتم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب تقديم استقالة الحكومة الحالية، مضيفة أن الرئيس حريص على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة من أجل مواجهة كل التحديات .

وأكدت عليش، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية وملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، يدل على حرصه على النهوض بالمواطن المصري ودعمه وأيضا الحفاظ على مقدرات الوطن ومواجهة أي تحديات خارجية.

وأشارت أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ، أن الرئيس وجه أيضا على التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، مما يؤكد على حرصه على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والقضاء على جميع المعوقات التي تعوق الاستثمارات حتي يتم زيادتها، والتي تساعد على زيادة الدخل القومي للدولة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب.

وذكرت عليش، أنها تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكافة الملفات التى ذكرها الرئيس السيسي والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم .

ووجهت النائبة، الشكر للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسي، مضيفة أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل كثيرة عالميا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم والأسعار عالميا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.