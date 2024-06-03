أمير قطر وبايدن بحثا جهود التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وجهود البلدين نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وبحسب الوكالة، بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعلن البيت الأبيض، أن "بايدن وأمير قطر أكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يقدم خارطة طريق لإنهاء الأزمة"، لافتاً الى أن "بايدن أكد لأمير قطر أن رفض حماس المستمر لإطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

وضاف "البيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن شكر أمير قطر على الجهود الدؤوبة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة".