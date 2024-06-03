بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وجهود البلدين نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
وبحسب الوكالة، بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعلن البيت الأبيض، أن "بايدن وأمير قطر أكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يقدم خارطة طريق لإنهاء الأزمة"، لافتاً الى أن "بايدن أكد لأمير قطر أن رفض حماس المستمر لإطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
وضاف "البيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن شكر أمير قطر على الجهود الدؤوبة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر وبايدن بحثا جهود التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.