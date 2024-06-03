أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "النيران لا تزال مشتعلة في الطرف الجنوبي لبلدة كفرحمام في العرقوب قضاء حاصبيا جراء القصف الاسرائيلي"، لافتاً الى أن "الدفاع المدني يواجه صعوبة في الوصول إلى مكان الحريق نتيجة وعورة الأرض من جهة واستمرار القصف الاسرائلي من جهة ثانية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": النيران لا تزال مشتعلة في بلدة كفرحمام جراء القصف الاسرائيلي والدفاع المدني يواجه صعوبة بالوصول إلى مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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