الجيش: توقيف مواطن لإقدامه على سرقة عتاد من محطات اتصال عائدة لشركتَي ألفا وتاتش في منطقة رويسات الجديدة – المتن

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رويسات الجديدة - المتن المواطن (ش.م.) لإقدامه على سرقة عتاد من محطات اتصال عائدة لشركتَي ألفا وتاتش، وضَبطت السيارة التي كان يستخدمها لنقل المسروقات وأدوات السرقة في داخلها. وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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