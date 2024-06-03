مجموعة السبع تؤيد خطة بايدن بشأن غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال زعماء مجموعة السبع، اليوم الاثنين، إنهم "يؤيدون تماما وسيدعمون" مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكر بيان، صادر عن المجموعة، أن المقترح "سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة، ونهاية دائمة للأزمة".

يرمي المقترح، المؤلف من ثلاث مراحل والذي قدمه بايدن الجمعة، إلى وضع حد للنزاع والإفراج عن جميع الرهائن وإلى إعادة إعمار القطاع.

ويقترض في المرحلة الأولى الوقف الكامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.