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أمير قطر والرئيس الأميركي يبحثان الوضع في غزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع فخامة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وجهود البلدين نحو التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.
من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أكدا أن الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروح الآن على الطاولة يقدم خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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