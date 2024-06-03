انطلاق تدريبات جوية عسكرية لقوات الناتو في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت تدريبات "تايجر ميت" الجوية فوق شمال ألمانيا، بمشاركة طائرات وقوات من 11 دولة عضوا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب دولتي سويسرا والنمسا غير الأعضاء في الحلف.

وتنضم نحو 60 طائرة ومروحية مقاتلة من دول عدة من الحلف، ونحو 1100 جندي، إلى سلاح الجو الألماني في المناورات.

وقال متحدث باسم قاعدة "جاجيل" في ولاية شلسفيج-هولشتاين إن الرياح في جنوب البلاد يوم الجمعة الماضي، أثرت على خطط الطيران الأصلية في ذلك اليوم.

وأضاف "ولكنهم وصلوا جميعا".

وأجريت تدريبات أولى خلال الصباح، وطلعات أخرى بعد ظهر اليوم. ومن غير المقرر تسيير رحلات مسائية في الأيام المقبلة، وسوف يتم تقييد تحركات الطائرات على مدار نهاية الأسبوع.

تستمر المناورات حتى 14 يونيو الجاري.

وقال الجيش الألماني إن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء وتبادل الخبرة الجوية والفنية، مشيرا إلى أنه سوف يتم كل يوم وضع سيناريو تخيلي يصبح أكثر تعقيدا مع تقدم المناورات.

وأضاف الجيش أن هذه المناورات تعد واحدة من أكبر المناورات بالنسبة للعمليات الجوية المشتركة في أوروبا، كما أنها تقدم تجربة قيمة للقوات الجوية المشاركة.

كان الناتو قد اختتم في 31 مايو من العام الجاري أكبر مناورة تحت مسمى "المدافع الصامد"، وشارك فيها أكثر من 90 ألف جندي من 32 دولة عضو في الناتو بالإضافة إلى 50 سفينة حربية، و1100 مركبة قتال.