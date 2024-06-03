عطل يوقف بورصة نيويورك ويؤدي لهبوط بعض الأسهم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب خلل تقني خلال التعاملات الصباحية في بورصة نيويورك، اليوم الاثنين، في تأثير سلبي على بعض أسعار الأسهم في البورصة.

وظهر تراجع بنسبة 99% في سهم "بيركشاير هاثاوي" التابعة للملياردير الأميركي وارن بافيت.

كما انخفضت أسهم Barrick Gold وNuScale Power Corporation بنسبة 99% بسبب الخلل، في حين تراجعت أسهم Grupo Aeroportuario Del Sureste بنسبة 66%. وتأثر سهم Chipotle أيضًا على الرغم من أنه يبدو أنه انخفض بنسبة 1.2% فقط.

وأدى العطل الفني إلى تعليق عشرات الأسهم بعد لحظات من انطلاق الجلسة.

وقالت البورصة في بيان "إنه يتم التحقق من مشكلة فنية تم الإبلاغ عنها".

يعد هذا العطل الثاني في الأسواق الأميركية خلال أيام، حيث توقف للحظات تحديث البيانات الخاصة بمؤشري «إس آند بي 500» و«داو جونز» يوم الخميس، ليستمر التداول بشكل طبيعي بعد ذلك بلا تأثير على أسعار الأسهم.