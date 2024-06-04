مجموعة السبع تؤيد مقترح بايدن بشأن غزة وتدعو حماس لقبوله

أعلنت مجموعة السبع دعمها مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن سلام مستدام في غزة، داعية حركة حماس إلى قبوله. وجاء في بيان للمجموعة أن قادتها "يؤيدون تماما" مقترح بايدن "الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الاسرى، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لتوزيعها في جميع أنحاء غزة، ووضع حد دائم للأزمة، مع ضمان المصالح الأمنية لإسرائيل وسلامة المدنيين الغزيين".

وأضاف البيان "ندعو حماس إلى قبول هذه الصفقة التي تبدي إسرائيل استعدادا للمضي بها، ونحض الدول المتمتعة بنفوذ لدى حماس على المساعدة في ضمان قيامها بذلك".

ويرمي المقترح المؤلف من ثلاث مراحل والذي قدمه بايدن الجمعة على أنه مبادرة إسرائيلية، إلى وضع حد للنزاع والإفراج عن جميع الاسرى وإلى إعادة إعمار القطاع الفلسطيني دون أي وجود لحماس في السلطة.

ويقترض في المرحلة الأولى الوقف الكامل لإطلاق النار ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.