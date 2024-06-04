"أ ف ب": الأوروبيون يطرحون رسميًا قرارًا يدين إيران في اجتماع وكالة الطاقة الذرية

أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، بأن "لندن وباريس وبرلين قدّموا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الإثنين مشروع قرار يدين إيران لعدم التعاون مع الوكالة"، مشددةً على أنه "تم تقديم النص رسميا".

وفي وقت سابق، تحدث دبلوماسيون لوكالة فرانس برس عن "الحاجة الملحة للرد على خطورة الوضع".

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها "الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار".

وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية وهي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3,67% - أو ما يُعادل ما يُستخدم لتوليد الكهرباء.