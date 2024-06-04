القوات المسلحة اليمنية: قصفنا هدفاً إسرائيلياً في ايلات بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي نكشف عنه لأول مرة

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، أنه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ النازحينَ في منطقةِ رفح، بقطاعِ غزةَ، استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بصاروخِ (فلسطين) الباليستيٍّ والذي تكشفُ عنه القواتُ المسلحةُ اليومَ ولأولِ مرة، وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاح".

وأكدت القوات، أنها "مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".