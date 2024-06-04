بايدن يحث أمير قطر على الضغط على حماس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حث الرئيس الأميركي جو بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم على "اتخاذ كل الإجراءات المناسبة" لضمان موافقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الاسرى المطروح الآن على الطاولة.

واوضح البيت الأبيض إن بايدن والشيخ تميم "أكدا أن الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى المطروح الآن على الطاولة يقدم خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة".

وأضاف البيت الأبيض "أكد الرئيس استعداد إسرائيل للمضي قدما في البنود التي جرى تقديمها الآن إلى حماس".