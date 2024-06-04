سقط جريحان في مخيم البداوي، نتيجة اشكال وقع بين عائلتين مساء اليوم، رافقه اطلاق نار من اسلحة حربية واطلاق قذائف في الهواء، ما اثار مخاوف وسط الاهالي الذين دعوا مسؤولي الفصائل الفلسطينية في المخيم الى التدخل من اجل وضع حد للفلتان الامني، وبخاصة بعدما تم قطع الطريق الرئيسي وسط المخيم وتوقفت حركة السيارات والمارة بشكل كامل نتيجة اطلاق النار.
كما وبثت مكبرات الصوت في مساجد المخيم دعوات لايقاف اطلاق النار والاقتتال بين ابناء المخيم.
كانت هذه تفاصيل خبر جريحان في إشكال عائلي داخل مخيم البداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.