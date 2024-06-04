مصطفى بكري: الرئيس السيسي وضع معايير عدة في خطاب تكليف الحكومة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال البرلماني والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنّ هناك العديد من المعايير التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن هذا الأمر يعني أن الدولة تخطو نحو مرحلة ومعايير جديدة.

وأوضح أن الوزراء الذين سيتم تعيينهم في الحكومة الجديدة، ستكون لهم مواصفات محددة، لافتا إلى أن حكومة مدبولي التي استمرت منذ 7 يونيو 2018 إلى الآن خاضت معارك متعددة في فترات سابقة.

وأكّد أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيكون بمثابة نقطة تحول مهمة، استنادًا إلى خطاب التكليف بجانب طبيعة المرحلة الحالية، وحديث الرئيس السيسي عن معاناة المواطنين والمشكلات التي تواجههم لا سيّما الأسعار.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تعطي مؤشرا مهما على الطبيعة التي ستكون عليها المرحلة المقبلة.