أسامة كمال: حركة المحافظين المقبلة ستكون الخامسة منذ تولي الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أسامة كمال، إن حركة المحافظين المقبلة ستكون الخامسة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وقال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إن أقدم أعضاء الحكومة المستقيلة هم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأضاف أن مدة خدمة الوزراء الثلاثة امتدت لنحو عشر سنوات، فيما أحدث أعضاء الوزارة هو اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الذي تولى منصبه منذ عام ونصف.

وأشار كمال، إلى تفاعل الأحزاب السياسية مع استقالة الحكومة، حيث وجّهت لها الشكر على الجهود التي بذلتها وتعاملها باحترافية مع التحديات المختلفة.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما كلّف الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.