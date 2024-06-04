كيربي ينتقد رفض نتنياهو لمقترح بايدن حول صفقة التبادل

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير حول صفقة تبادل الأسرى.

جاء ذلك بعدما وصف نتنياهو أقوال بايدن حول وقف الحرب في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بأنها ليست دقيقة.

وقال كيربي إن مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار الذي عرضه الرئيس جو بايدن نهاية الأسبوع الماضي يعكس الموقف الاسرائيلي بدقة، مشيرا إلى أن البيت الابيض أحاط إسرائيل علما مسبقا قبل عرض الاقتراح.

وأضاف كيربي أن "بايدن لا يرى ضرورة لوقف الحرب ضد حماس، ولكن بعد أن قضت إسرائيل على قوة حماس العسكرية حان الوقت للانتقال الى المرحلة القادمة في القتال".

يذكر أنه قبل أيام عرض بايدن مقترحا للهدنة في غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

ورحب المجتمع الدولي بالمقترح الذي جرى إعلانه، حيث شجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "جميع الأطراف على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار"، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "سلام دائم" في المنطقة.

بدوره، أكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن شروط إنهاء الحرب في غزة "لم تتغير"، مشيرا إلى أنه "بموجب الاقتراح، ستواصل إسرائيل الإصرار على تحقيق هذه الشروط قبل وضع وقف إطلاق نار دائم، ففكرة موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم قبل استيفاء هذه الشروط غير واردة على الإطلاق".

من جهتها، قالت "حماس" في بيان: "ننظر بإيجابية لما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت: "مستعدون للتعامل بإيجابية مع أي مقترح يتضمن وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى والرهائن".