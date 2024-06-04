المغرب ..إحباط محاولة تهريب أكثر من 18 طن من مخدر الحشيش

ياسر رشاد - القاهرة - احبطت سلطات الأمن المغربية ، محاولة إدخال 18 طن من مخدر الحشيش بمدينة الدار البيضاءكما أسفرت عن القبض على 5 أشخاص متلبسين بنقل المخدرات على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع.

المغرب ..احباط محاولة تهريب أكثر من 18 طن من مخدر الحشيش

وذكرت السلطات المغربية - فى بيان ، أن هذه العملية أسفرت عن القبض على 5 أشخاص متلبسين بنقل المخدرات على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاثة زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأوضح البيان بأن إجراءات التفتيش أسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاثة زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم استخدامها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية.

وتم التحفظ على الأشخاص الخمسة على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الداخلي والدولي، وكذا القبض على جميع المتورطين الضالعين في نشاطها الإجرامي.